Оленино, , 15:18 — REGNUM 34-летний мужчина и трёхлетний ребёнок погибли при пожаре в жилом доме в селе Молодой Туд Оленинского района Тверской области 30 октября. Следственными органами возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России.

По версии следствия, днём 30 октября в частном жилом доме 40-летняя женщина выпивала вместе с 34-летним знакомым. В этом же доме находился маленький ребёнок женщины. После застолья взрослые заснули, а позже произошёл пожар. Мужчина и мальчик погибли, матери ребёнка удалось спастись, хотя она и получила ожоги.

Как установлено, очаг возгорания находился внутри жилого помещения, точная причина возгорания будет выясняться в ходе пожарно-технической судебной экспертизы. В ходе следования будут установлены все причины и обстоятельства трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ленинградской области в результате пожара в жилом доме утром 30 октября погибли пять человек — трое маленьких детей и двое взрослых.