Рязань, , 15:08 — REGNUM В результате пожара в складском помещении в районе Южного промузла Рязани погиб 29-летний мужчина. Он получил ожоги тела при проведении электросварочных работ. По факту гибели рабочего в региональном Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщили 31 октября в пресс-службе ведомства.

В СК уточнили, что инцидент произошёл ещё в сентябре 2019 года. По данным следствия, на складе во время проведения электросварочных работ произошло воспламенение утеплительной пены. Из-за возникшего пожара рабочий склада получил ожоги туловища, от которых скончался.

На предприятии проверяют соблюдение требований безопасности при производстве работ, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели.