Луганск, 31 октября 2019, 15:12 — REGNUM Военнослужащие народной милиции ЛНР сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ, сообщил 31 октября на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

«В районе населённого пункта Тепличное был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат типа «Крыло», принадлежащий 46 бригаде ВСУ», — рассказал он.

Филипоненко отметил, что материалы, отснятые аппаратом, были переданы экспертам для изучения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в украинском беспилотнике, сбитом над территорией ЛНР, было обнаружено порошкообразное вещество, которое эксперты охарактеризовали как яд растительного происхождения.

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