Луганск, 31 октября 2019, 15:12 — REGNUM Военнослужащие народной милиции ЛНР сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ, сообщил 31 октября на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
Филипоненко отметил, что материалы, отснятые аппаратом, были переданы экспертам для изучения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в украинском беспилотнике, сбитом над территорией ЛНР, было обнаружено порошкообразное вещество, которое эксперты охарактеризовали как яд растительного происхождения.
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