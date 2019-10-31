Самара, , 15:10 — REGNUM Жителя Самары обвиняют в незаконном хранении огнестрельного оружия. Об этом 31 октября сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, осенью 2011 года мужчина рыбачил рядом с селом Новокиевка Безенчукского района. По предварительным данным, он нашел винтовку калибра 5,6 мм, которая является нарезным огнестрельным оружием и перепрятал в другое место.

Отмечается, что оружие обнаружили и изъяли оперативники при проведении обыска в рамках другого уголовного дела. Позже стражам порядка удалось установить личность мужчины, который признал свою вину.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам незаконного хранения огнестрельного оружия.

Отмечается, что в настоящий момент уголовное дело направлено суд для рассмотрения по существу.