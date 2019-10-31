Уфа, , 14:44 — REGNUM Следователи Башкирии устанавливают обстоятельства смерти младенца в городе Дюртюли. Об этом 31 октября сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, по факту обнаружения тела новорожденного ребенка на диване в квартире в городе Дюртюли 30 октября текущего года было возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности.

Отмечается, что в настоящий момент следователями совместно с полицейскими осмотрели место происшествия.

Кроме этого, для установления причин смерти младенца была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Сейчас допрашиваются мать ребенка и возможные свидетели. Идет работа по установлению всех обстоятельства случившегося.