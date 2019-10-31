Кострома, , 14:39 — REGNUM Бывший работник костромского предприятия решил отомстить бывшему начальнику из-за споров по зарплате, — сообщает пресс-служба регионального УМВД

В августе 2019 года мужчина поджег гараж в промзоне на окраине Костромы. В результате сгорели 2 КАМАЗа и 2 легковых машины.

Сам подозреваемый не местный, в соцсетях познакомился с костромичкой, переехал к ней жить и устроился на работу в Костроме. Затем был уволен со скандалом. По версии мужчины, ему недоплатили при увольнении, поэтому он решил отомстить начальнику — поджог гараж с автотранспортом и уехал из города.

Его нашли в Ростовской области. Поджигатель работал там в одном из тепличных хозяйств под чужим именем и без документов. Мужчину задержали и доставили в Кострому. Сейчас он находится под стражей, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».