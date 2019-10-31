Волгоград, , 14:37 — REGNUM Семь членов организованной группы, поставлявшей молочную продукцию в исправительные учреждения Волгоградской области, задержаны в четырёх регионах России, сообщили 31 октября в пресс-службе СК РФ. Они подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, в июле 2019 года управление ФСИН России по Волгоградской области и коммерческая организация Великого Новгорода заключили государственный контракт на поставку свыше 150 тысяч литров молока в исправительные учреждения волгоградского региона. Сумма соглашения составила почти пять миллионов рублей. Следователи полагают, что новгородская фирма победила в конкурсных процедурах по просьбе начальника отдела тылового обеспечения регионального УФСИН России и его заместителя. Поставщик через ещё одну фирму, выступающую по сути посредником, закупал продукцию в Рязанской области на Тырновском молочном заводе. То, что поставлялось под видом молока в Волгоград, не соответствует ГОСТам.

«О том, что вместо молока в рамках указанного госконтракта будет поставляться суррогат было известно всем — от руководства отдела тылового обеспечения УФСИН России по Волгоградской области до директора рязанского молокозавода. Очевидно, каждый из них имел свою выгоду, а какую предстоит выяснить в рамках расследования. Установлено, что на основании документов, подготовленных сотрудниками областного управления федеральной службы исполнения наказаний, в адрес поставщика и производителя некачественной продукции была перечислена почти вся сумма контракта», — уточнили в СК РФ.

Обыски и задержания прошли о местам жительства и работы подозреваемых — в Волгограде, Санкт-Петербурге, Великом Новгороде и Рязанской области. Изъято свыше 60 тонн фальсификата молока, блокноты с черновыми записями, электронные носители информации. Продукцию отправят на экспертизу. Фигурантов уголовного дела доставили в Волгоград.