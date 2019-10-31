Уфа, , 14:40 — REGNUM Женщину в Уфе обвиняют в убийстве своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Башкирии.

По версии следствия, в ночь с 28 на 29 октября текущего года между мужчиной и женщиной в подъезде дома обвиняемой произошла ссора. Следователи считают, что во время ссоры женщина ударила мужчину холодным оружием. От полученной травмы мужчина скончался на месте. Тело мужчины обнаружил сожитель женщины, который вернулся домой. Он же и вызвал полицию.

По данному факту в отношении 30-летней женщины было возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Отмечается, что обвиняемая свою вину не признала. Сейчас решается вопрос о избрании ей меры пресечения.

Расследование продолжается.