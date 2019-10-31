Екатеринбург, , 14:28 — REGNUM В Свердловской области по данным синоптиков обильный снегопад и метели продлятся до 1 ноября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

В связи с тем, что на дорогах Свердловской области возможно образование гололёда скрытого снежными заносами, спасатели рекомендуют по возможности отказаться от использования лично автотранспорта. В случае выезда рекомендуется проявлять на дорогах максимальную осторожность.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области на дорогах работает 256 машин по уборке снега, из них 129 в Екатеринбурге. В мэрии областного центра сообщили, что снегоуборочные бригады будут работать в круглосуточном режиме.

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