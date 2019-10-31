Ростов-на-Дону, 31 октября 2019, 14:19 — REGNUM В Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием автомобиля «Почты России». Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
«На улице Вавилова машина «Почты России» вылетела с дороги», — сопровождает видео комментарий.
По уточнённым данным, авария произошла утром 31 октября. Спровоцировал ДТП, по предварительным данным, водитель внедорожника Toyota, который столкнулся с «Ладой Ларгус» — служебный автомобиль «Почты России». Отечественный автомобиль отбросило на четыре припаркованные машины.
Обстоятельства выясняются.