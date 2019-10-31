Душанбе, , 14:16 — REGNUM Сотрудник ОМВД города Исфары (Согдийская область, Таджикистан) уволен после того, как 16 сентября он избил ученика 11 класса средней школы. Факт избиения подтвердила внутренняя проверка.

Причиной рукоприкладства стало опоздание школьника на урок. Как рассказывает учащийся, Акбар Д., милиционер Ахад Гайбуллозода уже находился в классе, куда он вошёл с небольшим с опозданием.

«Я объяснил, что задержался в туалете. А он кричал, мол, не мог, что ли, за пять минут закончить все свои дела? В классе находились девочки, от стыда я покраснел, опустил голову и сел на место. Он еще несколько раз повторял свой вопрос, мол, что, пяти минут не хватает на туалет? Я ответил: нет. Он избил меня и начал вновь задавать свой вопрос, я со страха больше не отвечал. Это вывело его из себя еще больше, и он продолжал избивать меня», — рассказывает Акбар.

Мать подростка обратилась в милицию с соответствующим заявлением.

«Спустя два дня после инцидента сын начал жаловаться на головные боли, у него была перекошена часть лица. После рентгена я позвонила в милицию, и мне посоветовали из больницы приехать сразу же в отделение милиции в Чоркух. Там нас выслушали и все сказанное зафиксировали на бумаге. Кто-то из начальства сказал, что отправил Гайбуллозоду для обеспечения общественного порядка, а не для избиения детей», — рассказывает мать.

Напомним, что именно в эти дни в этот регион страны было переброшено дополнительное количество сотрудников правоохранительных органов в связи с обострением конфликта на спорных участках таджикско-киргизской границы.

Однако 29 октября женщина вдруг заявила, что более не имеет претензий к милиционеру, однако он на этот момент уже оказался уволен из правоохранительных органов.

«Мне показали документ, согласно которому милиционер был наказан в соответствии с законом. Я одна воспитываю пятерых детей и знаю, что это очень трудно. У милиционера четверо детей и престарелая мать. Его мама позвонила мне и попросила не доводить дело до суда. Я согласилась. Пусть увольнение из рядов милиции станет для него уроком», — рассказала мать избитого подростка.