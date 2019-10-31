Волгоград, , 13:55 — REGNUM В полиции Волгограда возбудили уголовное дело в отношении матери, оставившей грудного ребёнка на улице, сообщили 31 октября в пресс-службе регионального УМВД. Коляску с девочкой обнаружили возле детской поликлиники, где она простояла несколько часов.

Женщина оставила коляску у входа в здание около 10:00 и ушла. Полицейские совместно с медицинским персоналом поликлиники установили личность матери после просмотра записей камер видеонаблюдения. Её разыскали, доставили в отдел полиции, где она пояснила, что оставила младенца, потому что ей нужно было срочно уехать. Девочку направили в детскую больницу для дальнейшего наблюдения. По данным издания «Волгоград онлайн», инцидент произошёл в сентябре 2019 года в Дзержинском районе Волгограда, женщину нашли в 100 км от областного центра, в Калачевском районе Волгоградской области.

Матери, ранее неоднократно судимой, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.