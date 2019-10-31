Заветинский район, , 13:49 — REGNUM Стали известны результаты служебной проверки, которую организовало управление МВД России по Ростовской области после погони со стрельбой в Заветинском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве 31 октября.

«По результатам проверки действия сотрудников полиции, связанные с применением табельного оружия, признаны правомерными», — говорится в сообщении.

В полиции подтвердили, что в автомобиле ВАЗ 21 099 находилось пять человек в возрасте от 12 до 25 лет, включая двух подростков.

«В результате применения табельного оружия выяснилось, что один из подростков получил ранение. Сотрудником полиции ему была оказана первая медицинская помощь, после чего он был передан прибывшим медикам. Личности всех находившихся в автомобиле установлены. Выяснилось, что пострадавший несовершеннолетний состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних», — пояснили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе несения службы в Заветинском районе сотрудники ГИБДД потребовали от водителя автомобиля ВАЗ 21 099, явно нарушающего правила дорожного движения, остановиться. Однако водитель попытался скрыться от правоохранителей. Полицейские бросились в погоню и применили табельное оружие.

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