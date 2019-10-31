Париж, , 13:42 — REGNUM Власти Франции объявили режим чрезвычайного положения в шести департаментах и 186 муниципалитетах (коммунах) в связи с наводнениями. Данное постановление было опубликовано на сайте правительства страны 31 октября.

Сообщается что чрезвычайный режим введен в южных департаментах Буш-дю-Рон, Вар и Воклюз, Эро, Од, и Восточные Пиренеи.

В документе также говорится, что пострадавшим выплатят компенсацию.

Как передавало ИА REGNUM, ливни захлестнули юг Франции 23 октября. Больше всего от стихии пострадали Марсель и остров Корсика. В стране было частично нарушена работа железнодорожного транспорта.