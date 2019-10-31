Чебоксары, , 13:38 — REGNUM В Чувашии завершено расследование уголовного дела о даче взятки сотруднице регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства. Средства предназначались за победу в конкурсе на право организации пассажирских перевозок, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре республики и следственном управлении СКР по Чувашии.

Перед судом предстанут 27-летний парень и его 55-летний знакомый. Следствие полагает, что в июле 2019 года один из обвиняемых, который фактически работал от имени своего отца — индивидуального предпринимателя, через сообщника передал 200 тыс. рублей для сотрудницы минтранса.

«Средства предназначалось за обеспечение победы в открытом конкурсе на право осуществления пассажирских перевозок по межмуниципальному маршруту № 125 Цивильск — Чебоксары», — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Чиновница уведомила об этом своё руководство, информация была передана в правоохранительные органы. Противоправные действия были пресечены в результате оперативного взаимодействия с УФСБ по Чувашии.

В настоящее время злоумышленники находятся под домашним арестом. Дело направлено в Московский районный суд Чебоксар.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее под уголовное преследование попали бывший начальник отдела госслужбы по тарифам Чувашии и её подчинённая. Правоохранители считают, что с декабря 2017 года по апрель 2019 года они получали взятки от двух лиц, действовавших в интересах трех коммерческих организаций в сфере электроснабжения. Общий размер полученных взяток оценивается следствием более чем в 4 млн рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

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