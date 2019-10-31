Меленковский район, , 13:28 — REGNUM В Меленковском районе Владимирской области 12-летняя девочка погибла, придавленная рулоном сена. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области.

Днём 28 октября группа подростков гуляла рядом с селом Ляхи на поле, принадлежащем местному сельскохозяйственному кооперативу. Одна из девочек потеряла телефон, и друзья начали его искать. 12-летняя девочка и 11-летний мальчик подлезли под рулоны сена. Рулоны, вес каждого из которых составляет около 300 кг, сдвинулись и придавили детей. Девочка выбраться не смогла.

Когда прибыли спасатели и медики, девочка уже погибла. Следователи проводят доследственную проверку, в ходе которой дадут оценку действиям сельхозпредприятия. Родным погибшей девочки оказывается психологическая помощь.