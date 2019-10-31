Великий Новгород, , 13:09 — REGNUM В Новгородской области Солецкий районный суд сегодня, 31 октября, вынес обвинительный приговор по уголовному делу о гибели 8-летнего мальчика в канализационной яме в посёлке Волот в январе 2019 года. Каксообщили ИА REGNUM в прокуратуре региона, суд признал виновной в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, директора Дома культуры посёлка Волот Ольгу Кузнецову.

Мальчик утонул вечером 28 января 2019 года в канализационной яме, которая расположена на территории местного дома культуры.

Суд установил, что директор ДК не выполнила возложенные на неё обязанности по безопасному содержанию объекта канализации — он длительное время находился без крышки. Ребёнок упал в открытый резервуар септика, заполненного сточными водами, не смог выбраться из него самостоятельно и утонул.

Вину в совершении преступления подсудимая признала. Приговором суда ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.

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