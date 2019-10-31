Курган, , 13:04 — REGNUM В Кургане директора аэропорта Дмитрия Коваленко и начальника службы эксплуатационных сооружений воздушной гавани Андрея Тябутова приговорили 31 октября к штрафу в размере 1,5 млн рублей каждому, сообщает Накануне.RU.

Напомним, директора аэропорта Кургана Дмитрия Коваленко и его подчинённого обвинили в ущербе на 2 млн рублей, нанесённом горадминистрации столицы Зауралья спилом 48 деревьев на территории воздушной гавани.

Как пояснил гособвинитель, спиленные под стоянку и контрольно-пропускной пункт деревья не мешали полётам авиалайнеров. Кроме того, аэропорт не получил у мэрии Кургана специального разрешения на вырубку деревьев. По его мнению директор аэропорта и начальник службы эксплуатационных сооружений должны были получить условный срок заключения от 2,5 до 3 лет с возмещением мэрии Кургана 1,2 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: «Дело надуманно»: директор аэропорта Кургана отрицает вину в рубке деревьев