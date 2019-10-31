Волгоград, , 13:07 — REGNUM В одной из квартир дома на улице Розы Люксембург в Волгограде 31 октября обнаружили тела двух обезглавленных женщин. По подозрению в совершении преступления задержан 38-летний мужчина, сын и супруг погибших. Решается вопрос о заключении его под стражу, сообщили 31 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

О преступлении сообщила в полицию знакомая погибших — она приехала в квартиру после того, как мужчина сам сообщил ей о преступлении по телефону. По предварительной информации, ночью супруги поссорились и в конфликт вмешалась свекровь. По версии следствия, мужчина убил супругу и свою мать. Его задержали в этой же квартире в состоянии алкогольного опьянения.

До прибытия следственно-оперативной группы мужчина попытался свести счёты с жизнью. На место происшествия выехали и.о. руководителя регионального управления СКР, руководство и следователи первого отдела по расследованию особо важных дел, а также следователи-криминалисты областного аппарата ведомства.