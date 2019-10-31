Нальчик, , 12:55 — REGNUM В Кабардино-Балкарии произошло ДТП с участием полицейской машины. Получили травмы и госпитализированы двое сотрудников полиции и пассажир легкового автомобиля, сообщили ИА REGNUM 31 октября в пресс-службе МВД по республике.

Авария на дороге произошла в ночь на 31 октября во время преследования полицейскими нарушителя. Водитель «Ауди» не остановился по требованию стражей порядка в городе Баксане. Он начал убегать от них по федеральной трассе «Кавказ» в сторону Пятигорска.

На 420-м километре дороги нарушитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21 140», под управлением 27-летнего жителя Прохладненского района.

После этого легковушку отбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с патрульной машиной «ВАЗ-217 050».

При установлении обстоятельств аварии оказалось, что за рулем «Ауди» находился 35-летний житель Баксанского района. Он устроил побег от полиции, из-за того что находился в состоянии алкогольного опьянения.