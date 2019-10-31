Хельсингборг, Швеция, , 13:46 — REGNUM Полиция шведского города Хельсингборг подтвердила, что утром 31 октября в одном из жилых районов произошли два взрыва. В настоящее время неизвестно, есть ли пострадавшие.

«В 3:30 утра мы получили сообщение о сильном взрыве в Хельсингборге. Через некоторые время нам сообщили о еще одном взрыве. Мы можем подтвердить, что перед двумя жилыми домами действительно произошли взрывы», — заявил пресс-секретарь полиции Хенрик Хагстрём. Об этом сообщает датское информационное агентство TV2.

Речь идет о двух квартирных домах, которые серьезно пострадали в результате взрывов. Полиция Швеции в настоящее время выясняет их причины.