Чебоксары, , 12:43 — REGNUM В чувашском Алатыре вынесен приговор в отношении 38-летней горожанки, которая истязала свою 14-летнюю дочь. Она получила условным срок, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Следствием установлено, что в октябре 2017, июле 2018, апреле и мае 2019 года злоумышленница в ходе ссор неоднократно наносила 14-летней дочери побои. Причастность к преступлениям доказана показаниями ребёнка, свидетелей, а также заключением судебно-медицинской экспертизы.

Алатырский райсуд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание несовершеннолетней дочери»). Ей назначено три года лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу.

Брак между родителями девочки расторгнут, в настоящее время она проживает с отцом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии выясняют обстоятельства нападения на 14-летнюю школьницу, которая в тяжёлом состоянии, с открытой черепно-мозговой травмой, попала в больницу. В совершении преступления подозревают учащегося канашского техникума, который на допросе признался, что причиной стали «обидные слова» в его адрес

Подробнее: Чувашская школьница попала в больницу за «обидные слова»