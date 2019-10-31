Луганск, , 12:47 — REGNUM За минувшие сутки зафиксировано шесть обстрелов территории ЛНР со стороны ВСУ, сообщили 31 октября в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

«В течение дня боевики 14-й бригады ВСУ… наращивали огневое воздействие по районам населённых пунктов ЛНР на Славяносербском направлении, применяя при этом запрещённые минскими договоренностями миномёты калибра 120 мм, а так же миномёты калибра 82 мм, гранатомёты различных систем и стрелковое оружие», — сказано в сообщении.

Всего по территории ЛНР было выпущено девять мин калибра 120 мм и 22 мины калибра 82 мм.

«В результате обстрелов один защитник НМ ЛНР получил ранения не совместимые с жизнью», — подчеркнули в пресс-службе.

Жертв среди мирных жителей нет.

Напомним, на линии соприкосновения Украины и ЛНР в районе населённого пункта Золотое, где проходит разведение сил, остаются вооружённые «добровольцы».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее дипломатический советник главы ЛНР Родион Мирошник подчеркнул, что, согласно договорённостям, в зоне разведения сил на линии соприкосновения Украины и ЛНР не может быть никаких «волонтёров», «добровольцев» и других вооружённых формирований.

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