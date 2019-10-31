Луганск, 31 октября 2019, 12:47 — REGNUM За минувшие сутки зафиксировано шесть обстрелов территории ЛНР со стороны ВСУ, сообщили 31 октября в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Всего по территории ЛНР было выпущено девять мин калибра 120 мм и 22 мины калибра 82 мм.
Жертв среди мирных жителей нет.
Напомним, на линии соприкосновения Украины и ЛНР в районе населённого пункта Золотое, где проходит разведение сил, остаются вооружённые «добровольцы».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее дипломатический советник главы ЛНР Родион Мирошник подчеркнул, что, согласно договорённостям, в зоне разведения сил на линии соприкосновения Украины и ЛНР не может быть никаких «волонтёров», «добровольцев» и других вооружённых формирований.
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