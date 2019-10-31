Самара, , 12:42 — REGNUM 82 единицы спецтехники были задействованы ночью для уборки улиц Самары. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Уборка снега в Самаре Samadm.ru

По словам чиновников, за ночь было израсходовано порядка 9,8 тонн «Бионорда» и 10 тонн песчано-соляной смеси.

Отмечается, что в настоящее время уборку снега ведут ручным способом на тротуарах и остановках общественного транспорта.

По словам чиновников, наготове в резерве находятся 35 комбинированных машин, в которых сейчас нет необходимости.

Напомним, что в Самарской области ожидается сильное отложение мокрого снега, в связи с чем в регионе был объявлен оранжевый уровень опасности.