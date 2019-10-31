Тбилиси, , 12:33 — REGNUM Министерство внутренних дел Грузии ведет расследование масштабной кибератаки совместно с иностранными партнерами. Об этом 30 октября заявил в беседе с журналистами глава МВД Вахтанг Гомелаури.

«Кибер-преступления происходят в каждой стране начиная с США, Великобритании, европейскими странами. Безусловно, это была атака и Служба государственной безопасности работает совместно с министерством внутренних дел. Также включены наши партнеры, друзья из-за рубежа, и думаем, что мы доведем дело до конца»

Сотрудники МВД опрашивают всех, кто может владеть важной для расследования информацией, назначены соответствующие экспертизы.

Напомним, множество официальных сайтов в Грузии 28 октября утром подверглись атаке. Одним из первых атаке подвергся сайт президента ГрузииСаломе Зурабишвили. На сайтах появилась фотография экс-президента Михаила Саакашвили с надписью «Я вернусь». Атакам подверглись также сайты государственных ведомств, грузинские телекомпании, Первый канал Общественного вещателя Грузии, «Имеди», «Маэстро» и GDS. Временно было приостановлено вещание радио Грузии.

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