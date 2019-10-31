Нижний Тагил, Свердловская область, , 12:23 — REGNUM В Нижнем Тагиле у 35-летнего местного жителя судебные приставы изъяли принадлежащий ему автомобиль «Фольксваген». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФССП по Свердловской области.

Гражданин был задержан на дороге во время совместного рейда судебных приставов и сотрудников дорожной полиции. В ходе проверки установлено, что мужчина имеет 90 штрафов за нарушения Правил дорожного движения (ПДД) на общую сумму более 100 тыс. рублей.

Отметим, что в ходе совместного рейда сотрудников ФССП и ГИБДД в Нижнем Тагиле были задержаны девять водителей-должников. Четверо из них произвели расчет по долгам, а пятерым были вручены судебные требования.