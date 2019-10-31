Великий Новгород, , 12:12 — REGNUM В Новгородской области, где энергетики четвёртые сутки продолжают восстанавливать электроснабжение после штормового фронта, прошедшего 27 октября, произошли новые аварии на электросетях. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС, сегодня, 31 октября, спасателям поступила информация от энергетиков о нарушении энергоснабжения в 301 населенном пункте с населением 4626 человек.

Электричество © ИА Красная Весна

Известно о нарушении энергоснабжения на территории 15 районов области — это Солецкий, Шимский, Батецкий, Боровичский, Пестовский, Мошенской, Любытинский, Хвойнинский, Окуловский, Валдайский, Демянский, Крестецкий, Волотовский, Парфинский районы.

Всего в зоне отключения — 313 населенных пунктов, 6530 домов, в которых проживают 8473 человека.

Обесточенных социально значимых объектов нет, их электроснабжение восстановили уже к 30 октября. Как было заявлено 30 октября на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий, ситуация стабилизировалась в пяти районах — Новгородском, Батецком, Солецком, Парфинском и Боровичском.

В Окуловском, Валдайском, Шимском и Крестецком районах завершение восстановительных работ прогнозировали в течение суток.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 октября штормовой ветер оставил без электроснабжения более 400 населенных пунктов Новгородской области. Последствия прохождения урагана устраняют свыше 400 специалистов, в том числе энергетики из Ленинградской области. Новгородские энергетики также ждут помощи от коллег из Вологодской области, которые специализируются на ремонтах высоковольтных линий электропередачи.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новгородской области без света остаются 25 деревень Солецкого района