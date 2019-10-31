Абакан, , 12:11 — REGNUM Пострадавший от рук собственной матери четырёхмесячный ребёнок в Хакасии направлен на лечение в московскую клинику. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

28 октября младенец был экстренно доставлен в республиканскую клиническую офтальмологическую больницу, где ему оказали помощь. При этом врачи консультировались со специалистами из других регионов.

«По итогам консультаций всё необходимое лечение малышу было оказано в стенах республиканской офтальмологической больницы. Для определения дальнейшей тактики лечения было решено направить маленького пациента в Москву», — отметили в правительстве.

Ребёнок уже доставлен в Национальный исследовательский центр глазных болезней имени Гельмгольца в Москве. Отмечается, что мальчик перенёс дорогу хорошо.

Как сообщало ИА REGNUM, 36-летняя мать предположительно выколола младенцу оба глаза после ссоры с мужем. Было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». При этом помощь врачей потребовалась и для самой женщины «для стабилизации психического состояния».

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