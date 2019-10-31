Инчхон, Южная Корея, , 12:13 — REGNUM 31 октября в Южной Корее вновь зафиксировали подземные толчки. Об этом сообщает KBS со ссылкой на метеорологическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, землетрясение 2,1 балла произошло в 16:29:34 по местному времени недалеко от острова Ёнхын или в 52 км к юго-западу от уезда Онджин, территориально принадлежащего к городу Инчхону. Точная глубина землетрясения не установлена.

По данным телеканала, некоторые жители высоток, а также многие водители ощутили подземные толчки.

Однако представители метеорологической службы Южной Кореи сообщили: «Несмотря на то, что вибрации были ощутимы, они недостаточно велики, чтобы нанести ущерб».