Самара, , 12:13 — REGNUM 14-летний подросток на автомобиле сбил школьницу в Самарской области. Об этом 31 октября сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

По сообщению пресс-службы ведомства, ДТП произошло 29 октября. В полицию обратился отец подростка и сообщил о том, что его сын самовольно сел за руль «Шевроле Нива» и по дороге села Выселки сбил несовершеннолетнюю девочку, которая шла по обочине.

Отмечается, что девочка была госпитализирована с травмой ноги.

По данному факту были составлены административные материалы, которые направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Подростка поставят на профилактический учет.