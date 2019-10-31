Мапуту, , 11:50 — REGNUM В посольстве РФ в Мозамбике ничего не знают о гибели пяти граждан РФ на севере страны. Об этом заявили в дипломатическом ведомстве 31 октября. Дипломаты отметили, что узнали об этом из сообщений в средствах массовой информации.

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«Не располагаем никакой информацией», — цитирует «Интерфаск» слова представителя дипмисии.

Напомним, ранее онлайн-издание Carta de Moçambique сообщило, что в провинции Кабу-Делгаду в Мозамбике 27 октября после нападения повстанцев погибли пять граждан России из ЧВК «Вагнер». Уточняется, что мятежники устроили засаду и обстреляли автомобиль с военными. Кроме российских наёмников также погибли 20 военных Мозамбика.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября СМИ написали о гибели до 35 своих бойцов российской частной военной компании, иногда именуемая в прессе «группой Вагнера», в городе Тобруке в Ливии, по которому авиация Правительства национального согласия нанесла воздушный удар.

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