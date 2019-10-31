Шебалино, , 11:44 — REGNUM В Шебалинском районе Республики Алтай задержан 30-летний мужчина, которого обвиняют в ограблении сотрудницы полиции. Об этом ИА REGNUM сообщили в Следственном управлении СКР по региону.

Инцидент произошёл утром 11 сентября. Ранее судимый местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на идущую по улице женщину. Применяя физическую силу и неопасное для здоровья насилие, он выхватил у неё сумку с документами и банковскими картами, и убежал.

«Защищаясь от противоправных действий, потерпевшая сообщила преступнику о том, что является сотрудником правоохранительных органов, однако это не остановило злоумышленника», — отметили в СКР.

После задержания обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.

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