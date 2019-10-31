Исламабад, , 11:50 — REGNUM Количество погибших в результате пожара, охватившего пассажирский поезд в пакистанской провинции Пенджаб, выросло до 73 человек. Об этом сообщает местный телеканал Geo.tv.

Сообщается, что новые тела погибших спасатели извлекли из вагонов, где бушевало пламя. Представители телеканала отмечают, что глава районной службы спасения Бакир Хуссейн подтвердил информацию о числе погибших.

Он добавил, что тела погибших будут идентифицированы по ДНК.

Как передавало ИА REGNUM, ЧП произошло утром 31 октября в пакистанской провинции Пенджаб. Из взрыва кухонной плиты разгорелся пожар, в результате которого сгорели три вагона. Многие пассажиры погибли, прыгая с поезда на ходу.