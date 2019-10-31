Ухта, Коми, , 11:30 — REGNUM Спустя сутки после несчастного случая детский сад №11 в городе Ухта продолжает работу в штатном режиме. Об этом со ссылкой на мэрию города сообщает агентство БНК.

Минобразования, науки и молодежной политики Коми взяло ситуацию на «жесточайший контроль».

«Со своей стороны мы тоже проводим проверку и анализ произошедшего. Разделяем горе с родителями», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, вчера во время тихого часа в детском саду умер пятилетний ребенок. По предварительным данным, он захлебнулся рвотной массой. По факту случившегося ведется доследственная проверка.