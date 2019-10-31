Пхеньян, , 11:31 — REGNUM Северная Корея могла произвести 31 октября новый пуск ракеты. Об этом сообщает государственная японская телекомпания NHK.

Как сообщают журналисты телеканала, о возможном пуске предупреждает японская береговая охрана. Суда в Японском море просят проявлять бдительность и следить за дальнейшими сообщениями.

Аналогичную информацию сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов республики. Там говорится о пуске ракеты в сторону Японского моря.