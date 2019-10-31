Екатеринбург, , 11:30 — REGNUM В Екатеринбурге в отношении 44-летнего предпринимателя возбуждено уголовное дело по подозрению в сокрытии имущества, за счёт которого должно проводится взыскание налогов (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

«За совершение указанного преступления действующим законодательством предусмотрена ответственность, в том числе в виде лишения свободы на срок до семи лет», — уточнили в пресс-службе управления.

По версии следствия, предприниматель с 2018 года имеет недоимки по налогу на доходы физических лиц в размере свыше 20 млн рублей. При этом он скрыл своё имущество на сумму свыше девяти миллионов рублей, которое должно пойти в счёт взыскания по налогам.