Екатеринбург, 31 октября 2019, 11:30 — REGNUM В Екатеринбурге в отношении 44-летнего предпринимателя возбуждено уголовное дело по подозрению в сокрытии имущества, за счёт которого должно проводится взыскание налогов (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.
По версии следствия, предприниматель с 2018 года имеет недоимки по налогу на доходы физических лиц в размере свыше 20 млн рублей. При этом он скрыл своё имущество на сумму свыше девяти миллионов рублей, которое должно пойти в счёт взыскания по налогам.