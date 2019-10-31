Братск, Иркутская область, , 11:17 — REGNUM На восстановление кровель пострадавших от штормового ветра зданий выделены деньги из резервного фонда Иркутской области. Об этом написал на своей странице в «Фейсбук» губернатор региона Сергей Левченко.

По его словам, в ночь на 30 октября в некоторых районах Приангарья регистрировались порывы ветра до 23 метров в секунду.

«Наиболее крупные технологические и аварийные отключения электроэнергии в связи с прохождением атмосферного фронта произошли в Братском, Чунском, Тайшетском, Усольском, Усть-Кутском, Нижнеилимском и Усть-Илимском районах», — написал он.

Председатель правительства региона Руслан Болотов отметил, что сегодня, 31 октября должны быть проведены окончательные обследования. Отмечается лишь, что погибших и травмированных граждан из-за штормового ветра нет.

Как сообщало ИА REGNUM, всего обесточенными оказались до 47 населённых пунктов. Под отключение попало более восьми тысяч жилых домов, в которых проживает 22 105 человек, в том числе 7346 детей, 117 социально-значимых объектов. Как сообщил

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