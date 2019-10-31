Екатеринбург, , 11:16 — REGNUM В Екатеринбурге ФГКУЗ «5 военный клинический госпиталь войск национальной гвардии Российской Федерации» выплатит по решению суда компенсацию бывшей военнослужащей внутренних войск МВД за физические и моральные страдания, наступившие вследствие перенесённых операций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Размер причинённого ущерба женщина оценила в два миллиона рублей. Однако Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск частично и назначил компенсацию в размере 250 тыс. рублей.

Отметим, что истица с 2005 года проходила службу во внутренних войсках МВД. В 2013 году у неё начались боли в спине, и она обратилась к медикам. После проведения обследования женщину до 2016 года прооперировали пять раз, однако боли не прекращались. В итоге в 2016 году она была признана комиссией ограниченно годной к службе.

В 2017 году ей был поставлен диагноз, согласно которому боль в позвоночнике вызвана в том числе и неудачными операциями. В итоге до 2019 года женщина перенесла ещё две операции.

Она обратилась в суд с иском, который частично был удовлетворён. Ответчик обжаловал решение первой инстанции, но Свердловский областной суд оставил постановление Верх-Исетского районного суда без изменений.