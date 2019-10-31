Шумихинский район, Курганская область, , 11:11 — REGNUM В Курганской области обнародованы результаты прокурорской проверки по факту нарушений жилищных прав детей-сирот властями Шумихинского района. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Зауралья.

Установлено, что жилой дом, построенный для детей-сирот, был признан непригодным для проживания в 2015 году по причине недобросовестности застройщика. По факту было возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ООО «СтройЛайт». Суд признал их виновными по п. «а» ч.2 ст.238 УК РФ («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности»).

Сиротам со стороны муниципалитета была предоставлена возможность возмещения затрат на съёмное жильё. В марте 2019 года прокуратура выявила задолженности по данным выплатам, которые были вскоре погашены.

Меж тем дом для детей-сирот по решению суда подлежал реконструкции. Но зданием никто не занимался. По материалам прокурорской проверки по факту злостного уклонения от исполнения судебного решения в отношении руководителя ООО «СтройЛайт» возбуждено уголовное дело по ст. 315 УК РФ («Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта»).

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