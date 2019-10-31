Уфа, , 11:13 — REGNUM Шесть человек пострадали в результате аварии с участием пассажирского автобуса в Башкирии. Об этом 31 октября сообщает начальник УГИБДД МВД по Башкирии Динар Гильмутдинов в своем блоге.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса «Форд» произошло днем 31 октября.

По неизвестной причине, на 125 км автодороги Уфа-Янаул автобус съехал в кювет и опрокинулся.

Отмечается, что в автобусе находились восемь человек, шести из них потребовалась медицинская помощь.

В настоящее время на месте аварии работают полицейские и экстренные службы. Обстоятельства ДТП выясняются.