Уфа, 31 октября 2019, 11:13 — REGNUM Шесть человек пострадали в результате аварии с участием пассажирского автобуса в Башкирии. Об этом 31 октября сообщает начальник УГИБДД МВД по Башкирии Динар Гильмутдинов в своем блоге.
Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса «Форд» произошло днем 31 октября.
По неизвестной причине, на 125 км автодороги Уфа-Янаул автобус съехал в кювет и опрокинулся.
Отмечается, что в автобусе находились восемь человек, шести из них потребовалась медицинская помощь.
В настоящее время на месте аварии работают полицейские и экстренные службы. Обстоятельства ДТП выясняются.