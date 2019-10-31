Екатеринбург, , 10:54 — REGNUM В Екатеринбурге бригады коммунальщиков будут осуществлять уборку улиц от последствий снегопада в дневное и ночное время суток. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Уборка снега Дарья Драй © ИА REGNUM

Утром на уборку снега на дороги города выехали 129 специальных машин, и вышли на работу 208 сотрудников дорожных служб.

Отметим, что 31 октября в Екатеринбурге начался сильный снегопад.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики предупредили о надвигающейся непогоде. По прогнозам синоптиков снег и метели на юге и юго-востоке Свердловской области продлятся до 1 ноября.