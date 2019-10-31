Кетовский район, Курганская область, , 10:50 — REGNUM В Курганской области с детского сада взыскана денежная компенсация за удар ребёнка качелями. Мальчик находился в поле зрения воспитателя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Зауралья.

ЧП произошло в Менщиковском детском саду Кетовского района. Ребёнок получил телесные повреждения от удара качели. Тем временем воспитательница находилась на площадке и должна была наблюдать за мальчиком. Ребёнок получил травму головы, испытав физические и моральные страдания, сообщают в прокуратуре Курганской области.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора и взыскал с дошкольного учреждения компенсацию морального вреда в сумме 20 тыс. рублей. Руководитель детского сада получила дисциплинарное взыскание.