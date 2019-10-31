Орел, , 10:43 — REGNUM В Орловской области суд вынес приговор в отношении теперь уже бывшего майора полиции, бывшего заместителя начальника межмуниципального отделения МВД России «Новосильское» — он признан виновным в превышении должностных полномочий, сообщила пресс-служба прокуратуры 30 октября.

Как установлено следствием и судом, полицейский в помещении отделения МВД применил насилие к женщине-следователю. Потерпевшая получила телесные повреждения. Причиной нападения стали личные неприязненные отношения.

Суд назначил бывшему сотруднику полиции наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также ему на два года запрещено занимать должности в органах государственной власти и в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных. Признанного виновным бывшего полицейского лишили специального звания «майор полиции».