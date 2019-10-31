Биробиджан, , 10:45 — REGNUM Из-за последствий паводка в Еврейской автономной области будут увеличены объёмы овощей, доставляемых из Сибири в регион. Это позволит сдержать рост цен и обеспечить население необходимыми продуктами питания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Серебрякова Зинаида Евгеньевна.Овощи. 1936

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Об этом заявил губернатор ЕАО Александр Левинталь на совещании по вопросам ликвидации последствий паводка в регионе, которое в четверг, 31 октября, провёл в селе Ленинское полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Сделано это для того, чтобы предотвратить возможное повышение цен на продукцию сельского хозяйства, значительная часть которой погибла в результате паводка.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента в ДФО Юрий ТРутнев потребовал уволить тех работников, которые в течение шести лет не смогли завершить строительство водозащитных дамб, из-за чего Еврейская автономная область снова пострадала от паводка.