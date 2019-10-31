Санкт-Петербург, , 10:39 — REGNUM Задержка состава на четвертой (оранжевой) ветке Петербургского метрополитена вызвала настоящий затор из пассажиров, пытавшихся уехать со своей станции в утренний час пик. Об этом сообщали очевидцы в социальных сетях.

Петербургский метрополитен



Дарья Драй © ИА REGNUM

Остановка движения произошла около 9:35 в четверг 31 октября. Как сообщают петербуржцы, в тоннеле сломался поезд.

«По техническим причинам движение поездов метро от станции улица Дыбенко до пл. Александра Невского временно приостановлено», — написал в группе «ДТП и ЧП» один из пассажиров.

Задержка составила около семи минут, после чего движение было восстановлено. Но, несмотря на непродолжительную задержку, пассажиров подземки на платформе станций набралось достаточно, чтобы спровоцировать заторы на эскалаторах и на выходах из метро.

«Без проблем на первом же составе уехала. Битком до Ал. Невского, дальше нормально, так что уже получше должно быть», — написала Мария Щ. в обсуждениях сообщения.

Кроме того, один из очевидцев сообщает, что аналогичная ситуация утром четверга была и на пятой (фиолетовой) линии на станции «Комендантский проспект».

«Стояли 15 минут в тоннеле, но до Спасской довез», — сообщила Мартина Д.

В управлении метрополитена вскоре сообщили о возвращении к штатной работе.

«Все станции метрополитена работают в штатном режиме. График движения восстановлен. Утренние сбои в движении на Линиях 4 и 5, связанные с неисправностями подвижного состава, устранены», — заявили в пресс-службе подземки.

К слову, многие отмечают, что трудности в Петербургской подземке год от года увеличиваются. По мнению некоторых пассажиров, виной тому многоэтажная застройка, идущая полным ходом на границе Петербурга. Много жителей Ленинградской области, которые работают и учатся в Северной столице, сесть в вагон метро в час-пик например, на станции «Дыбенко», ближайшей к областному Кудрово, очень сложно.

«Вы скоро задыхаться от народа будете, количество вагонов в составе на вашей линии не увеличить, а дома растут в том числе по вашей ветке как пирожки», — написал Иван П.