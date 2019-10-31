Смоленск, , 10:38 — REGNUM В результате столкновения микроавтобуса и грузовика 31 октября в Смоленской области погибли три человека. Об этом сообщили в областном управлении МВД РФ.

По данным правоохранителей, ДТП произошло около 7:10 в Краснинском районе, недалеко от деревни Бодуны. На дороге столкнулись микроавтобус и большегрузный автомобиль. Судя по фото с места происшествия, микроавтобус въехал в прицеп грузовика.

Сообщается, что в аварии погибли три человека, а также один получил травмы. По предварительной версии, причиной ДТП стало несоблюдение дистанции водителем микроавтобуса.

Стоит отметить, что в Подмосковье 31 октября в ДТП попал автомобиль с крымскими чиновниками. Не обошлось без жертв.