Москва, , 10:29 — REGNUM В Москве очевидцы публикуют фотографии машин различных экстренных служб, припаркованных на площади у Павелецкого вокзала. Как отмечается, снимки сделаны утром 31 октября.

На фотографиях, опубликованных в социальных сетях и телеграм-каналах, — машины МЧС, пожарные, ремонтные бригады.

«На [станции метро] «Павелецкой» у последнего вагона в сторону «Автозаводской» много сотрудников МЧС, на «Новокузнецкой» пересаживают всех из последнего вагона», — информирует канал «Метро Москвы.

Также пассажиры отмечают запах гари.

Подробности уточняются.