Сургут, Югра, , 10:29 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) подозрительный чемодан вызвал переполох в детском саду. Вахтёр вызвала росгвардейцев, которые прибыли в дошкольное учреждение с собаками, сообщает «СургутинформТВ».

Происшествие случилось днём 30 октября. К детскому саду «Лесная сказка» подошёл мужчина и оставил на входе чемодан с неким оборудованием. Вахтёр не растерялась — через тревожную кнопку вызвала Росгвардию.

Через несколько минут в детский сад прибыли росгвардейцы и кинологи с собаками. Но внезапно объявился мужчина, оставивший чемодан. Им оказался курьер, который привёз микрофоны, но перепутал детский сад. Аппаратуру ждали в другом дошкольном учреждении.