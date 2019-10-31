Посёлок городского типа Заокский, Тульская область, , 10:18 — REGNUM В Тульской области в Заокском районе проходит эвакуация торгового центра «Заокский», передает корреспондент ИА REGNUM 31 октября.

Эвакуационные выходы Дарья Драй © ИА REGNUM

Раздался сигнал тревоги и посетителей попросили покинуть здание ТЦ «в связи с угрозой взрыва».

Звучит просьба отойти от здания на 30 метров, автовладельцев предупреждают о необходимости убрать автотранспорт с парковки здания.

Паники в торговом центре не наблюдается, люди спокойно покидают ТЦ.

Вместе с тем при эвакуации видны ошибки организованной схемы движения у магазина: водители не рискуют нарушить правила выезда с парковки и не едут под «кирпич», им приходится делать круг вдоль торгового центра для выезда. В итоге покинуть парковку сложно, так как сталкиваются поток машин и пешеходов.

Отметим, торговый центр располагается вблизи железнодорожной станции «Тарусская».