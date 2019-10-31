Оха, Сахалинская область, , 10:32 — REGNUM Прокуратура Сахалина проверит информацию о кулачных боях подростков в парке города Охи. Бои молодёжь снимает на камеру, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Местные жители с тревогой сообщили, что не единожды наблюдали драки подростков, которые они снимают на видео. При этом, как отмечают очевидцы, дерутся подростки очень жестоко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии растёт подростковая преступность. По итогам 2018 года рост составил 14%.